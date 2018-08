Feestje aan zee met Tino Martin

Op de website licht de organisatie van het nieuwe festijn alvast een tipje van de sluier op: 'Heb je zin in meezingen op Hollandse Hits, warm zand tussen je tenen, de zon in de zee zien zakken en veel gezelligheid? Dan is dit het evenement dat je niet mag missen!'



Drankjes en hapjes zijn te betalen met munten die bij kassa's op het strand gekocht kunnen worden. Dat is op zich niks nieuws, maar bijzonder is wel dat eventueel resterende munten ook de volgende dag nog geldig zijn bij Schollenpop.



Hollands Feest aan Zee is niet zoals Schollenpop gratis toegankelijk. Tickets moeten vooraf via Ticketmaster worden gekocht en kosten 22,50 euro per stuk. Er zijn maximaal 5.000 kaarten beschikbaar en de presentatie is in handen van John Medley.