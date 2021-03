Feestje der democratie is dit jaar extra bijzonder: stemmen in discotheek of kerk

‘Wij zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen’

Doorgaans vieren studenten, buiten corona, hele andere feestjes. Toch zijn de leden van studentenvereniging Virgiel dit jaar ook in voor het feest der democratie op 17 maart. Delftse kiezers die zich even in een geheel andere wereld willen wanen, kunnen in de enorme eetzaal aan de Oude Delft een glimp opvangen van de levendigheid en het enthousiasme van Virgiel.

,,Toen we lazen dat er een mogelijk tekort was aan stembureaus, hebben we direct contact opgenomen met de gemeente. We zijn blij dat we met het stembureau in ons pand wat terug kunnen geven aan Delft en dus ons steentje kunnen bijdragen”, vertelt Virgiel-lid Cathelijn Lombaers.

Quote Het is wel heel anders om in de eetzaal een stembureau te hebben en geen studenten, maar juist andere Delftena­ren binnen te hebben Virgiel-lid Cathelijn Lombaers

,,Een speciaal bedrijf heeft hier gekeken hoe we alles zo kunnen inrichten zodat mensen 1,5 meter afstand kunnen bewaren”, zegt ze. ,,Zo komen er pijlen op de vloer zodat mensen eenrichtingsverkeer kunnen aanhouden.” Het stembureau wordt bijna volledig bemand door leden van Virgiel. ,,In de middag is er zelfs een oud-lid voorzitter van ons stembureau. Hij had zelf aangegeven dat hij zijn taak graag bij ons uitvoert.” Bijzonder wordt het hoe dan ook, weet Lombaers.