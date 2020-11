Feestjes, borrels, uitgaan, alles ligt stil. Dat betekent: alle tijd om te studeren

François Vatel Nieuwe doorstroom­mo­ge­lijk­he­den voor leerlingen in Den Haag op François Vatel

Het is de oudste horeca- en bakkerijschool van Nederland en een begrip in het Haagse: François Vatel. De afgelopen jaren is de school druk bezig geweest om een kwaliteitsslag te maken in het onderwijs. Ook zijn ze verschillende samenwerkingsverbanden met mbo-opleidingen in de buurt aangegaan om zo de doorstroom van leerlingen te optimaliseren. Wij zijn benieuwd naar deze positieve ontwikkelingen en gaan in gesprek met Marco van Wijngaarden, locatiedirecteur van de school.