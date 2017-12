'Feesttram' blijft rijden tot na enen

Om het uitgaanspubliek op Scheveningen beter te bedienen, wordt de dienstregeling op donderdag, vrijdag en zaterdag opgerekt. Dit betekent dat de laatste ritten een half uur later vertrekken. Het gaat dan om de tramlijnen 1 en 9 richting station Hollands Spoor. Wie wil kan daar nog overstappen op het nachtnet van de NS.

Het is een van de wijzigingen in de nieuwe dienstregeling voor tram en bus, die op 10 december van kracht wordt. Maar waar het uitgaanspubliek daar garen bij spint, wordt het een stuk lastiger voor gebruikers van de veelgeplaagde tramlijn 19. Ja, wie vanuit Ypenburg naar Delft moet kan dan eindelijk tot aan het station blijven zitten. Door een nieuw opstelspoor kan tram 19 ook het laatste stukje doorrijden. Maar die verlenging van de route heeft ook een keerzijde. Zo gaat de frequentie in de avonduren terug naar drie keer per uur.

Het is onduidelijk wat het effect is op de toekomst van lijn 19, die nu al te kampen heeft met een magere reizigersbezetting.

Omwonenden van de Lange Kleiweg in Rijswijk kunnen opgelucht ademhalen. Eigenlijk zag de Metropoolregio geen brood meer in een bus over deze route, maar de gemeente Rijswijk heeft besloten om de komende twee jaar zelf een lijntje in stand te houden (lijn 53). Lijn 51 wordt een stukje verlegd en gaat over de Prinses Beatrixlaan rijden. Zo krijgen de nieuwe bewoners van Rijswijk Buiten een makkelijker verbinding naar station Delft.

Koopavond

Ook koopjesjagers in het Haagse centrum komen er in de nieuwe plannen beter vanaf. De HTM laat in december op koopavonden en koopzondagen extra trams naar het centrum rijden.

Gedoe was er nog over buslijn 46 (Den Haag-Voorschoten) van Con-nexxion. Omdat deze deels dezelfde route rijdt als HTM-lijn 28 moest daar een oplossing voor komen. Besloten is nu om lijn 46 voortaan via de Binckhorst te laten rijden.