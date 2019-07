Feiko Bouman weet alles van het Binnenhof: ‘Het is een Euro Disney, allemaal nep'

Organisa­tie Invictus Games zoekt nog 1000 vrijwilli­gers

14:54 De organisatie van de Invictus Games die van 9 tot en met 16 mei 2020 in het Zuiderpark in Den Haag worden gehouden, kan nog wat hulp gebruiken. Zij hebben nog 1000 vrijwilligers nodig voor de spelen voor het bekende en grootschalige sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt of ernstig ziek zijn geworden tijdens hun inzet.