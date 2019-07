Feiko Bouman weet alles van het Binnenhof: ‘Het is een Euro Disney avant la lettre, allemaal nep'

Als peuter bracht hij hele dagen door aan het Binnenhof, vaak in een houten krat. Nu toeristen in de rij staan om te zien hoe het regeringshart straks wordt opgeknapt, leidt vioolbouwer Feiko Bouman ons rond. ,,Het is allemaal nep."

De eerste keer dat de man zich in de presentatie van het Rijksvastgoedbedrijf mengt, is als de maîtresses van graaf Maurits V ter sprake komen. ,,Dan moet je het wel goed vertellen, als je op die toer gaat. Het is één maîtresse, mevrouw Margareta van Mechelen."

Hij zit in de vensterbank van een zaaltje aan de Lange Houtstraat, waar voor omwonenden van het Binnenhof op maandagmiddag een presentatie is van de grote renovatie van het regeringscomplex, die volgend jaar begint en minstens vijf jaar gaat duren. Het parlement verhuist dan in z'n geheel naar 'de Apenrots', het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg.

Vioolmakerij Volledig scherm Op de plek waar Feiko's vader Willem Bouman in de jaren vijftig zijn violen bouwde, staat nog steeds hetzelfde pand. Dit pand binnentreden is uitgesloten: er zit een transformatorhuis in. ,,Tja, dit gebouw is aangepast naar zijn gebruik, kantoorruimten en vergaderzalen. Dat is natuurlijk logisch, maar wel jammer: achter de gevels is niets authentieks meer te vinden.'' © Archief

De violenbouwer

Volledig scherm Feiko Bouman groeide op aan het Binnenhof. © Frank Jansen In de powerpointpresentatie wisselen bouwtekeningen, foto's en oude gravures elkaar af. Projectdirecteur Pieter Dijkmeester en historicus Matteo Kuipers laten zien hoe vaak het Binnenhof in acht eeuwen is veranderd. De man in de vensterbank blijkt niet alleen van pikanterietjes uit het verleden uitstekend op de hoogte. Als een foto wordt getoond van gietijzeren staanders in de Ridderzaal van rond 1900, springt hij op en vertelt ongevraagd dat 'het alleen maar aan Wilhelmina persoonlijk te danken is dat de oude spanten werden nagemaakt, zodat het dak weer als vanouds op hout rust'.



Feiko Bouman, stelt hij zich na afloop voor, als ook historicus Kuipers aan komt snellen om kennis te maken met deze wonderlijke wandelende anekdote-encyclopedie. Hij is geen historicus, maar vioolbouwer. Zijn winkel en werkplaats in de Herenstraat valt op, tussen de cafés, shoarmazaken en coffeeshops. De etalage van de winkel is niet meer dan een vensterbank. Die doet denken aan het boek Publieke Werken van Thomas Rosenboom, aan de winkel van Vedder tegenover het Amsterdamse Centraal Station. Het boek speelt in de negentiende eeuw, als de trein een noviteit is.

,,Ken ik niet", zegt Bouman, die liever verder wil met zijn betoog over het Binnenhof, 'Euro Disney avant la lettre'. Hij bemoeit zich graag met de grote bouwprojecten in de stad. Al een paar decennia. Net als vioolbouwer Vedder uit Publieke Werken, al weet zijn Haagse evenknie dat niet.

Als Bouman hoort dat Rosenbooms veelbekroonde boek gaat over een kleine vioolbouwer die zijn zaak moet verhuizen omdat het grote Victoriahotel op die plek moet komen, fleurt hij op. ,,Wist u dat mijn vader met zijn winkel begonnen is aan het Binnenhof? Hij had alleen wel de afspraak gemaakt dat hij daar kon zitten tot de regering het pand nodig had. Dat was in 1957, toen perssociëteit Nieuwspoort daar kwam.''

Quote Het lijkt allemaal middeleeuw­se architec­tuur, maar dit staat er pas sinds een jaar of honderd Feiko Bouman

Een dag later in de achterkamer van atelier Bouman pakt de vioolbouwer meteen boeken erbij als het bezoek op de oude houten stoel zit. ,,Ik dacht dat je koffie of thee voor het bezoek ging halen", zegt zijn vrouw, die even later binnenkomt. Langs vier wanden violen en cello's. Sommige met prijskaartje aan de muur, andere in een koffer of tas op de grond.

Bouman leest zich suf. ,,Maar alleen boeken met feiten, geen romans." Zo leerde hij ook hoe 'nep' het Binnenhof in werkelijkheid is, vertelt hij even later al wandelend over het donkere stukje van het plein achter de Ridderzaal. ,,Het lijkt allemaal middeleeuwse architectuur, maar dit staat er pas sinds een jaar of honderd, wijst hij naar de hoek tegenover het ministerie van Algemene Zaken. ,,Ze hadden op die ornamenten het jaartal van de verbouwing gezet, maar dat hebben ze weggestuct", wijst hij naar lege tabernakels boven een ingang.

Koloniën ,,Het gebouw is ontworpen door Willem Rose. Die is opgeleid door het leger, de artillerie- en genieschool. Daar denken ze rechtlijnig, dat zie je aan dit gebouw. Het ministerie van Justitie zou eigenlijk in dezelfde stijl worden gebouwd. Hieronder zie je het ontwerp, dat gelukkig nooit is uitgevoerd. Men koos later voor de school-Cuypers. Die ontwierp ook Amsterdam CS.’’ Volledig scherm © Archief

Ook boven Ruttes ministerie is het schild opvallend kaal. ,,Allemaal om te verbloemen dat het kitsch is. Geen historische bouw, maar 'historiserend', zo bouwen dat het oud lijkt." Rond 1900 kreeg het hart van de Nederlandse democratie pas de vorm die het nu heeft. Aan de binnenzijde van het plein dan.

We gaan linksaf een poort door, waar een glazen tunnel is waardoor je in de Tweede Kamer kan kijken. SGP-leider Van der Staaij zwaait in de verte, hij steekt vanaf de wandelgang die begin jaren negentig door Pi de Bruin is ontworpen door naar de oude gebouwen. Bouman wijst. ,,Waar hij nu loopt lag toen ik klein was de slotgracht." Het witte huisje staat tegenover de nieuwe vergaderzaal. Die is op de eerste verdieping, beneden spuugt de draaideur schoolklassen uit die op excursie zijn.

Justitie Op de plek van het oude ministerie van Justitie stond tot 1866 het stadspaleis van Constantijn Huygens, dichter, diplomaat en vader van Christiaan, het allround genie dat het slingeruurwerk en de techniek achter de stoommachine uitvond. Tevens de man die bedacht dat er een weg naar Scheveningen moest komen, de eerste verharde straat buiten bewoond gebied sinds de Romeinse tijd. ,,Het is nog steeds een grof schandaal dat ze dat gesloopt hebben. De hele wereld is gefascineerd door deze familie! Denk eens in wat voor toeristische attractie dat zou zijn.” Volledig scherm © Archief

Ridderzaal Tot begin vorige eeuw waren aan de Ridderzaal nog huisjes vastgeplakt, zoals je ook bij eeuwenoude kerken wel ziet. ,,En de gravenzalen daarachter waren ook ‘gewone’ huizen. Die torentjes en tierelantijntjes, allemaal van 1900. Euro Disney avant la lettre.’’ Volledig scherm © Archief

Houten kist

Tot hij naar school ging, nam zijn vader hem vaak mee naar de werkplaats. ,,Zette-ie me in een grote houten kist en dan vermaakte ik me prima." Maar toen Feiko vijf was, moest muziekwinkel Bouman plaatsmaken voor de perssociëteit. Plaatsmaken voor het grotere publieke belang.

Dat was geen probleem, hij wist dat dit zou gebeuren. Willem Bouman werd er niet door overvallen, zoals romanfiguur Vedder, die tot het gaatje gaat in de onderhandelingen om hem uit te kopen. Niets van dat alles aan de Hofsingel. ,,Mijn vader heeft nog gevraagd of hij naar verderop kon verhuizen, naar het goudsmitkeurhuisje. Maar dat kon niet."

Wel bood het rijk een alternatief, aan de overkant. ,,In een van de kelders onder de Ridderzaal! Maar daar was geen daglicht, dus dat wilde mijn vader niet." Bouman denkt hardop wat er was gebeurd als zijn vader toch ja had gezegd. ,,Met die grote verbouwing, die volgend jaar begint..." Dan verschijnt een ondeugende grijns op zijn gezicht: ,,Hadden ze me hier dan weggekregen?”

Hofkapel ,,In de grafkelder ligt waarschijnlijk Johan van Oldenbarnevelt begraven”, de raadspensionaris die precies vierhonderd jaar geleden werd onthoofd door de Oranjes. ,,Hij ligt bij ze in de kelder, dat is volgens de verhalen overigens nu één grote stapel botten. Daar kan je niet zomaar in, er waart een gevaarlijke bacterie rond. Als ze gaan zoeken, heb ik vast een tip: de graven van Holland herken je aan de schedel, er ontbreekt een voorhoofdsholte. Genetische afwijking.’' Volledig scherm © Archief

