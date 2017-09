Felgekleurde kameleon aan de wandel in Haagse woonwijk

De kameleon had zich verschanst bij het stoepje van de voortuin. Op zoek naar de eigenaar liep de Haagse verschillende huizen af, maar zonder resultaat. En dus werd de dierenambulance gebeld, die specialistische hulp kon bieden.



,,Zoals je op de foto ziet, heeft de kameleon felle kleuren. Dit is een teken van stress'', zo legt een medewerkster van de dierenambulance uit. ,,De dieren zijn erg stressgevoelig. Hij heeft tropische temperaturen nodig en we weten niet hoe lang hij buiten heeft gelopen. Het is dan ook maar de vraag of de kameleon er boven op komt.''



Verder had het reptiel een schaafwondje op zijn knie opgelopen. ,,Hoe hij daaraan is gekomen, weten we natuurlijk niet. Hij zou zich aan een muurtje hebben kunnen geschaafd, of misschien heeft hij een avontuurlijke route genomen toen hij ontsnapte.''



De kameleon is overgebracht naar Serpo, de reptielenopvang in Rijswijk. ,,We hopen dat de eigenaar zich zo snel mogelijk meldt.''