De poging is het belangrijkste dat er is. In alles. Het is dan ook van de pot gerukt dat politie-eenheden uit Rotterdam, 020 en ja, ook Den Haag, beroepsquerulant Willem Engel gelukwensen sturen omdat hij een rechtszaak wint. Het gaat me nog geeneens om deze aandachtsgeile kwijlebabbel zelf, het gaat om het principe. Felicitaties sturen dóe je gewoon niet na een rechtszaak, als ordehandhaver. Heeft de politie soms ook condoleancekaarten gestuurd naar de rest van Nederland? Mijn brievenbus is leeg.