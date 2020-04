Felle brand in flatwoning aan de Gramsbergenlaan

Dieren uit brandende woning gered, bewoners naar het ziekenhuis gebracht

7:37 Er zijn vannacht meerdere dieren uit een brandende woning aan de Busken Huetstraat in Den Haag gered. In de woning brak rond 01.00 uur brand uit in de keuken. Vier bewoners hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht.