Felle brand in woning Schoonhetenstraat

De brand ontstond rond 1.00 uur vannacht op de begane grond door een nog onbekende oorzaak. De bewoner werd gewekt door een rookmelder en kon op die manier op tijd uit de woning komen.



Intussen ontwikkelde de brand zich snel. De binnen- en buitenkant van de woning is daardoor verwoest.



Het complex is in beheer van het Leger des Heils. In de woning wonen mensen met ambulante begeleiding. Medewerkers van Leger des Heils en Salvage hebben de bewoner bijgestaan.



