Felle kritiek op Turkse borden krijgt bijval

Kamerlid Sven Koopmans (VVD) vindt dat de tweetalige borden langs de weg veel te ver gaan. Ze staan in Den Haag, Deventer en Amsterdam. Er staan zelfs borden langs de snelweg. Het doel is mensen de weg te wijzen naar Turkse stemlokalen. Die zijn er in verband met de presidentiële- en parlementsverkiezingen in Turkije.

In Den Haag brachten meer dan 42.000 Turkse Nederlanders sinds vrijdag hun stem uit in de GIA Trade & Exhibition hal aan de Werf. En ook gisteravond konden mensen nog hun stem uitbrengen.

Die zei gisteren in de Tweede Kamer dat hij het ongemakkelijke gevoel wel kan begrijpen. ,,We weten dat de situatie in Turkije rond de verkiezingen buitengewoon ingewikkeld is. We weten ook dat er van een rechtsstaat volgens onze normen geen sprake is’’, zei Knops. ,,Ik kan het ongemakkelijke gevoel onderschrijven.’’