Felle zwartepietendiscussie verdeelt Haagse Stadspartij

Het is met name Barend Jansen (nummer zeven op de lijst bij de verkiezingen) die in de gelekte mails zijn gal spuwt over de anti-zwartepietstemming in de fractie en het bestuur van de partij. ‘Tegenspraak wordt duidelijk niet geduld en meteen als racistisch bestempeld. Maar ik ben voor Zwarte Piet, voor volwaardige weerbare mensen, en tegen wentelen in zelfmedelijden en slachtofferschap’, schrijft hij.