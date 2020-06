Felrode blusreuzen zijn nieuwste trots van de brandweer

100.000 euro staat op het spel als Tess zich vastbijt in Franse chansons

5 juni De Boskoopse kwekersdochter Tess van der Zwet (30) is met haar band Tess et les Moutons vanaf volgende week vrijdag te zien in de SBS6-zangwedstrijd We Want More. Tess strijdt er voor een herleving van het Franse chanson en hoopt juryleden als André Hazes, Davina Michelle en Ali B bij elk optreden te verleiden uiteindelijk haar de hoofdprijs van 100.000 euro toe te kennen.