Femmes Fatales van museum naar Bijenkorf

Maarten Spruyt die de inrichting van de tentoonstelling heeft verzorgd, maakt op basis daarvan een ontwerp voor een etalage. Die is van 4 tot en met 18 februari te zien aan de straatzijde van de Bijenkorf. Deze etalage krijgt dezelfde 'activistische sfeer' die ook te zien is in de grote zaal van de tentoonstelling. Daarin staan vrouwen op de barricaden met protestborden in de hand. Ze zijn deels gekleed in de actuele collectie van de Bijenkorf en deels met kleding van ontwerpers die ook in de tentoonstelling in het museum zijn te bewonderen. In het warenhuis zelf komt gelijktijdig een pop-up shop. Daar worden items verkocht die ontwerpster Roosje Klap heeft gemaakt voor Femmes Fatales. Het gaat onder meer om T-shirts en sweaters met daarop slogans die ook op de muren van de tentoonstelling zijn geschilderd en in de catalogus zijn opgenomen, zoals Pink not pussy en Dress Dress// No Code.



Femmes Fatales is de eerste grote modetentoonstelling waarin uitsluitend vrouwelijke ontwerpers aan bod komen. Het gaat om onder anderen Coco Chanel, Vivienne Westwood en Iris van Herpen.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!