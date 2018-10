Femmes for Freedom boos om goedpraten vrouwenbesnijdenis

Bantvawala zei afgelopen week in actualiteitenprogramma De Nieuwe Maan van de NTR dat volgens hem de Nederlandse wet niet is overtreden met een online cursus van de Haagse As-Soennah-moskee. In de cursus van de salafistische moskee beveelt een spreker vrouwenbesnijdenis aan. Het is volgens hem niet verplicht, maar wordt volgens de islamitische wet wel aanbevolen. De wijsheid erachter is volgens hem dat de lust van de vrouw afneemt.



Het Openbaar Ministerie kijkt sinds enige tijd of As-Soennah daarmee strafrechtelijk over de streep is gegaan, maar volgens Umair Bantvawala is daarvan dus geen sprake.



De cursus mag volgens hem gewoon worden gegeven, zei hij eergisteren. ,,Omdat het informatief is. Het is duidelijk dat er een islamitische wet is. Dat fundament ligt er gewoon. Dit zijn informatieve cursussen die een andere wet uitleggen.'' Volgens Bantvawala zet de spreker in de online les niet aan tot genitale verminking. ,,Hij heeft verduidelijkt wat de islamitische wet aanbeveelt'', zegt hij.