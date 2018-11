Femmes for Freedom naar de rechter om As-Soennah moskee te sluiten

Met een handhavingsverzoek wil de stichting ervoor zorgen dat het gebedshuis zijn deuren moet sluiten. ‘Opdat de rechter voor eens en altijd kan aangeven of dit soort uitspraken getolereerd worden’, aldus de stichting. Daarmee wordt verwezen naar een online cursus van de moskee, waarin de spreker stelde dat vrouwenbesnijdenis niet verplicht is, maar wel wordt aanbevolen. Volgens Femmes for Freedom zette As-Soennah met die boodschap aan tot verminking van vrouwen. De cursus werd eerder al verwijderd.



Shirin Musa van Femmes for Freedom is overdonderd dat het nodige bedrag zo snel is opgehaald. ,,We zijn heel blij dat we worden gesteund in onze strijd. We hebben zelf niet de middelen om een rechtszaak te beginnen, dat is kostbaar. Onze dank is groot.’’