Fenne (13) ontmoet haar grootste idool Pauline Krikke: ‘Ze is aardig’

Beruchte huisjesmel­ker Harry O. gepakt in Paramaribo: ‘Hij had geen kans om weg te komen bij arrestatie’

11 juli De beruchte Haagse oplichter Harry O. is gisteren aangehouden in Paramaribo in Suriname. Dat meldt de politie vandaag. De 65-jarige O. was al bijna vier jaar op de vlucht voor justitie en moet nog bijna acht jaar achter de tralies.