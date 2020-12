Fenomeen Piet de Lassers werd geboren met gouden handjes, maar zijn gezondheid kraakte

Van wieg tot graf Moppentap­per Bertus (87) was dé kantine­baas van DUNO

16 december Hij was de rots in de branding van z’n voetbalclub. Immer positief en opgeruimd hield hij onder alle omstandigheden de moed erin. Dat klinkt niet belangrijk maar dat was het wel. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Bertus van der Zijden (7 maart 1933 – 28 november 2020).