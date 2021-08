Ferry T., verdacht van de moord op rugbyster Renée (23), verantwoordt zich vandaag voor de rechter

Het levenloze lichaam van Renée werd in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei op de Doorniksestraat in Scheveningen aangetroffen. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat ze met een mes om het leven is gebracht. Daarna zou haar lichaam in brand zijn gestoken om de sporen te verhullen.

De bekende Scheveninger Ferry T. (41) zou daarvoor verantwoordelijk zijn. Hij werd al vroeg in de ochtend van maandag 24 mei door een speciaal arrestatieteam in zijn woning aan de Treilerweg gearresteerd. T. zit vast op een gevangenisafdeling met bijzondere psychiatrische zorg (penitentiair psychisch centrum). Ook gaat hij in het Pieter Baan Centrum worden onderzocht.

De dood van Renée kwam heel hard aan bij haar familie, vrienden en bij de Haagsche Rugby Club. Haar teamgenoten van Ladies Xtreme organiseerden een stille tocht. Coach Bonni May en voormalig huisgenote van Renée Lara May vertelden over haar laatste dag, waarin ze tijdens een horecatour en huisfeestje de grootste lol beleefden.

Onze verslaggever Michiel van Gruijthuijsen volgt de rechtszaak vandaag. Volg hier zijn verslag:

