Ferry T. verdacht van moord of doodslag op rugbyster Renée (23) en in brand steken van haar lichaam

Het voorarrest van Ferry T., de 41-jarige Hagenaar die maandag werd aangehouden wegens betrokkenheid bij de dood van 23-jarige rugbyster Renée, is met twee weken verlengd. De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de moord of doodslag. Ook wordt hij verdacht van het in brand steken van haar lichaam.

Het lichaam van geliefde rugbyster Renée werd afgelopen weekend na een melding van een brand op de Doorniksestraat op de rand van het voetpad en paardenpad aangetroffen. Een ambulance werd nog opgeroepen, maar dat had geen enkele zin meer.

De politie deed urenlang sporenonderzoek, wat uiteindelijk leidde in de richting van verdachte Ferry T.. De 41-jarige Hagenaar werd maandag aangehouden. Vandaag heeft de onderzoeksrechter besloten om het voorarrest van T. met twee weken te verlengen.

T. is geen onbekende in Scheveningen. Zijn vader startte een afvalbedrijf aan de Treilerweg en werd verwerker van kantoor- en bedrijfsafval. T. werkt er al vele jaren. Veelvuldig wordt in deze dagen zijn korte lontje genoemd. Maar dat hij een jonge vrouw zou doden, daar kan zijn familie zich helemaal niets bij voorstellen. Flabbergasted zijn ze, zegt zijn familie.

Ook zijn rijgedrag met de grote zwarte wagen wordt vaak genoemd. Hij zou vaak gevaarlijk in Scheveningen rondscheuren. Overigens is op foto’s niet te zien dat deze auto in beslag genomen. Wel een scooter en een kleine afvalwagen gingen met de politie mee. De scooter was zorgvuldig ingepakt om eventuele sporen te beschermen.

Met een stille tocht werd Renée gisteravond herdacht.

Ladies Xtreme

Renée was in de nacht voor ze werd gevonden nog op pad geweest met haar ploeggenoten van de Haagsche Rugby Club (HRC). Ze hielden een horecatour door Den Haag. Die eindigde rond negen uur op het Malieveld. Wat er in de tussentijd is gebeurd, is nog onduidelijk.

Renée was speelster van de Haagsche Rugby Club (HRC), meer specifiek van het vrouwenteam Ladies Xtreme. Uitgerekend die formatie is opgericht ter nagedachtenis aan speelster Ximena Pieterse. Zij werd in 2012 op 15-jarige leeftijd doodgestoken door Stanley A.. Hij is daarvoor veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs. De slachtoffers hebben elkaar niet gekend.

Quote De dood van Renée is als een bom ingeslagen Bonni May

,,De dood van Renée is als een bom ingeslagen”, zei Bonni May, oom van de overleden Ximena én nu coach van het team, eerder al tegen deze site. ,,Renée is niet overleden door ziekte of een ongeluk. Gewoon door een idioot. Ik vraag me af waar het met deze tijd heen gaat.”

Gisteravond hielden honderden nabestaanden een lopende herdenking voor haar. In een stoet liepen vrienden, familie en clubgenoten van de Haagsche Rugby Club naar de plek waar afgelopen weekend het lichaam van de populaire speelster werd gevonden.

Bekijk hieronder de beelden die gisteravond tijdens de herdenking zijn opgenomen.

