Ferry T. wil familie eindelijk vertellen wat hij met Renée (23) deed die fatale nacht: ‘Hij is zenuwachtig’

Interview Gepke staat niet meer op het toneel, maar doet nog wel aan theater in haar ‘culturele salon’

Ooit genoot ze landelijke bekendheid als Desirée van Cloppenburg in de dagelijkse soap Goudkust. Tegenwoordig is Gepke Witteveen in Haagse kringen vooral bekend van de voorstellingen die ze samen met haar man aan huis organiseert in de ‘culturele salon’. Wij spraken haar voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

15 januari