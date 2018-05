Festival Designkwartier opent in Electriciteitsfabriek

Eeuwig Den Haag De Korenaer is de enige molen die overleefde in Den Haag

17:04 Den Haag telde ooit zeker tien molens, maar de meeste zijn in de 19de of 20ste eeuw afgebroken. Alleen de Korenaer in Loosduinen overleefde, mogelijk dankzij het gemeentebestuur dat het monument in 1925 aankocht. De molen draait nog steeds.