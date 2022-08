Festival ter ere van eerste Haagse straatmuzikant keert terug van weggeweest

Festival The Streets of Chuck Deely krijgt een vervolg op zondag 28 augustus. Dan zal de Amerikaanse straatmuzikant die beroemd werd in Den Haag opnieuw worden geëerd in het centrum van de hofstad.

Na het grote succes van de eerste editie van het festival in 2019 zat de pandemie het evenement twee jaar in de weg. Al vond het festival vorig jaar wel plaats in kleinschalige vorm. Ook dit jaar is gekozen voor een wat minder grote opzet waarbij de focus ligt op artiesten die optreden volgens de regels voor straatmuzikanten in Den Haag.

Dat betekent dat de akoestische optredens verspreid door de stad plaatsvinden, er geen grote groepen acte de présence geven, het geluidsvolume laag blijft en de acts niet langer dan 30 minuten op dezelfde plek blijven staan. Volgens organisator Robert-Jan Rueb wordt op deze manier het meest recht gedaan aan de nalatenschap van Deely, die in januari 2017 overleed. ,,Ook bij hem ging het puur om de muziek”, vertelt hij.

Eerste vergunning voor Deely

Deely was ooit de eerste straatmuzikant die een vergunning kreeg voor het leven. Daarna brak een periode aan dat straatmuzikanten in Den Haag niet meer waren toegestaan. Een beslissing die inmiddels is teruggedraaid. Dat het verbod is opgeheven is mede het gevolg van de eerste editie van The Streets of Chuck Deely.

Het festival op 28 augustus vindt plaats tussen 13.00 en 17.00 uur. Op bijna elke straathoek in het centrum van de stad gebeurt wel iets. Het festival sluit om 17.15 uur af met de uitreiking van de Chuck Deely Award voor de beste act van het evenement. Dat is een replica van het beeldwerk van kunstenaar Vincent de Kievit dat in de Rijnstraat staat op de plek waar hij vrijwel dagelijks speelde. Ook wordt de Chuck Deely Aanmoedigingsprijs voor het meestbelovende nieuwe talent overhandigd.

Kijk voor meer informatie over de geplande optredens op deze website.

