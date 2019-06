Festival ter ere van wilde kippen op Binckhorst: 'Ze zijn cultureel erfgoed’

Een festival speciaal voor kippen?

,,Ja, de wilde kippen op de Binckhorst zijn een soort cultureel erfgoed. Met alle veranderingen die gaande zijn op de Binckhorst is hun toekomst echter onzeker. Met het festival wil ik het onderwerp op de agenda zetten en kijken hoe we hun bestaan kunnen inpassen in de plannen.''

Wat heb jij met kippen?

,,Ik heb nooit kippen gehad. Dus toen ik ze voor het eerst in het wild in de stedelijke omgeving van de Binckhorst zag, was ik gefascineerd. Ze brengen spontaniteit en vrijheid met zich mee. Wat me het meeste intrigeert is dat ze de verschillende gebieden van de Binckhorst met elkaar verbinden. En daarmee ook de gemeenschap.''

Hoe kwam je op het idee een festival te organiseren?

,,Ik ga dit jaar beginnen met afstuderen aan de KABK. Ik doe een master interieurarchitectuur. Mijn thema is de Binckhorst en alle veranderingen die daar gaande zijn. Ik ben benieuwd wat voor effect de veranderingen hebben op bewoners, dieren en de natuur. Daarbij vind ik de kippen een prachtig voorbeeld. Dus laten we ze vieren en tijdens het festival over hun toekomst debatteren, want daar heb ik nog geen antwoord op.''

Wat kunnen we nog meer doen tijdens het festival?

,,Het moet een feest worden voor de hele buurt. Er is muziek, een kleine optocht, presentaties en debatten. Ook willen we alle kippen tellen en in kaart brengen waar ze precies leven. Mensen kunnen vanaf 06.30 uur meelopen. We verzamelen aan de Komeetweg. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via studio.danielevalentino@gmail.com.”

