Festival Trek zoekt talent uit Haagse regio voor optredens tijdens evenement

Man die moeder mishandel­de vrijgela­ten wegens ontbreken psychia­trisch rapport

16:46 Een man, die terechtstond voor mishandeling en bedreiging van zijn familie, is vandaag door de Haagse rechtbank in vrijheid gesteld. Dit omdat er geen psychiatrisch rapport was opgesteld over de mate van toerekeningsvatbaarheid vanwege een gebrek aan deskundigen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).