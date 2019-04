Festival voor burgemeesters en buitenlui

Het was een van de succesnummers van vorig jaar: de Silent Disco van Sunny Sjoerd & Friends op het Lange Voorhout. Sunny Sjoerd is de artiestennaam van Sjoerd van Schuylenburch, de eerste gekozen nachtburgemeester van Den Haag. Na de jarenlange alleenheerschappij van de alom aanwezige René Bom kreeg Van Schuylenburch in het kamp van verliezende mopperende kiezers het verwijt dat hij zijn achternaam eer aandeed. Niets is minder waar en sinds de silent disco op het The Life I Live Festival van 2018 kan echt niemand meer om hem heen. De hele avond stond het publiek in de rij om een koptelefoon te bemachtigen voor dit vrolijkste onderdeel van het muziekfestival dat Den Haag op en rond Koningsdag op zijn kop zet.



Vrijdagavond is Sunny Sjoerd weer van de partij en los daarvan maakte hij voor de Staatsloterij een spotje waarom iedereen op 26 en 27 april vooral in Den Haag moet zijn. Van geraniummarkt tot kermis en van het Pip Koningsstaat dansfeest op het strand van Duindorp op Koningsdag tot The Life I Live: Sunny Sjoerd is erbij. 'Mij zal je hier zeker vinden', zegt hij in het spotje.