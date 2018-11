Festival voor de donkere dagen voor kerst

Voor de tweede keer op rij weerklinkt een maand het Festival Sacred Songs in Den Haag. De programmeurs koersen ons door het ruime aanbod. Na de geslaagde eerste editie zijn de hoofdrollen ditmaal weggelegd voor Woman's Voices. Krachtige vrouwenstemmen die hun publiek in vervoering kunnen brengen.



Zoals de ster van de byzantijnse zang, Divna Ljubojevic, dat kan. Ze komt speciaal over vanuit Belgrado naar Den Haag, verkondigt Corné Ran van het Zuiderstrandtheater. Hij is medeprogrammeur van het festival naast Jeanneke den Boer van Culture Connection. "Onze multiculturele stad met z'n verscheidenheid aan culturen, religieuze overtuigingen en geloven, is bij uitstek dé plaats voor het Festival Sacred Songs. Dat heeft Ljubojevic goed aangevoeld, toen ze voor Den Haag koos en niet een ander optreden waarvoor ze was gevraagd." De zangeres behoort tot de top van de oosters-orthodoxe en byzantijnse muziek. "Met haar sublieme zangstem en intense vertolkingen van de byzantijnse gezangen", onthult Corné Ran, "maakt ze overal waar ze komt furore.”



Het Festival Sacred Songs wordt een subliem muzikaal samenspel tussen religies, culturen en genres, belooft Jeanneke den Boer. Voor een stad als Den Haag met maar liefst 180 nationaliteiten, 50.000 expats, vele geloven en religieuze overtuigingen, is het festival een verrijking voor iedereen. Afgelopen jaar gingen de programmeurs op speurtocht naar overeenkomsten in verschillende religies, waaronder het katholicisme, jodendom, boeddhisme, de islam en soefi. Daarbij kwamen ze tot ontdekkingen. Corné: "Elk geloof of religieuze stroming verkondigt de liefde! Elk geloof heeft z'n hooglied, z'n requiem. Het zijn muziek en zang die aanzetten tot momenten van bezinning in drukke tijden. De eeuwenoude heilige teksten geven innerlijke verstilling."