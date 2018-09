Festivalbezoekers springen op smoothiefiets om energie op te wekken

Deze zogenaamde Nieuwe Energie Bootcamp wordt georganiseerd door Duurzaam Den Haag en moet de festivalbezoekers informeren over aardgasvrij wonen. Daarom worden bezoekers op huishoudelijke apparaten gezet om energie op te wekken, zoals dus de smoothiefiets en het springkussen, maar ook kan er gekookt worden op een inductieplaat en kunnen kinderen Haagse beetjes ontdekken bij de workshop CompostBakkers.



Volgens Duurzaam Den Haag is het belangrijk dat de inwoners van Den Haag gaan nadenken over alternatieve energiebronnen in huis. Vooral omdat de gemeente ernaar streeft vanaf 2030 alle woningen van het gas te krijgen. De komende tien jaar gaat de organisatie aan de slag met het aardgasvrij maken van 10.000 woningen rondom het Koningsplein in het Regentessekwartier, de Noordpolderbuurt/Molenwijk en Moerwijk-Oost.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!