Festivalgangers weten niet dat zij staan te dansen vlak bij nestje pasgeboren dieren

Onderne­mers en bewoners niet blij met parkeerta­rie­ven rond prostitu­tie­ge­bied: ‘Legale diefstal’

De nieuwe parkeertarieven van Den Haag centrum en Scheveningen gelden nu precies een week. Voor bezoekers van de sekswerkers aan de Doubletstraat vervelend, voor bewoners eindelijk weer parkeerplek. Althans, dat was het idee. Niet iedereen is namelijk even blij met de nieuwe situatie.