Festivalprikker had injectienaald met harddrugs op zak, drie vrouwen deden aangifte

De verdachte van zogeheten ‘needle spiking’ op festival Den Haag Outdoor had een naald bij zich met stoffen die voorkomen in cocaïne, heroïne en andere versnijdingsmiddelen. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. De 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd op het festival opgepakt, omdat hij meerdere vrouwen zou hebben geprikt met de naald.

Bij de man werd op het festival van zaterdag 18 juni een injectienaald met ‘restanten van een substantie’ aangetroffen. De naald werd later onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). ,,Die substantie is inmiddels onderzocht, het betrof stoffen die voorkomen in cocaïne, heroïne en versnijdingsmiddelen”, aldus het OM. Voor zover bekend hebben drie vrouwen aangifte tegen de man gedaan.

De slachtoffers van het mogelijke ‘needle spiking’ zijn hier inmiddels over geïnformeerd en doorverwezen naar de juiste hulpverleners. Het OM meldde eerder al dat de vrouwen niet buiten bewustzijn zijn geraakt. De verdachte verscheen vandaag voor de onderzoeksrechter. Door de raadkamer werd besloten dat hij 30 dagen langer in voorarrest blijft. Op 19 juli is er een zitting gepland bij de rechtbank, waar de zaak tegen de verdachte wordt behandeld.

Beveiliger Rendel van den Heuvel aarzelde geen moment toen hij op het festival de verhalen via gealarmeerde collega’s hoorde en stuurde direct verschillende teams de festivaltent in. ,,Iedereen wees dezelfde persoon aan. We startten een klopjacht, binnen no-time hadden we hem”, zei de eigenaar van Special Security Group (SSG) eerder tegen deze site.

Zijn beveiligers fouilleerden de man en vonden bij hem daadwerkelijk een lege injectienaald. De man is daarna aan de politie overgedragen. Eén vrouw deed direct na het festival aangifte bij de politie van het prikken in haar lichaam.

Maar de beveiligers hoorden van diverse getuigen dat het om meerdere gevallen ging. ,,De man vertelde dat hij suikerziekte had en de naald daarvoor nodig had”, zei Van den Heuvel. ,,Het onderzoekt loopt natuurlijk nog, maar dit leek me een heel zwak verweer.”

Als hoofd van een beveiligingsbedrijf was hij op voorhand al alert op het fenomeen ‘needle spiking’. ,,Op een strandfestival in Hoek van Holland hebben we in mei ook al een melding gehad van iemand die mogelijk geprikt zou zijn. De persoon was onwel geworden en had iets gevoeld, maar geen verdachte gezien. Het maakt het dan heel moeilijk verhaal.”

Toen Van den Heuvel op het Haagse festival opnieuw een soortgelijke melding kreeg, heeft hij alle teams de festivaltent ingestuurd. ,,Ik wilde zoveel mogelijk bewijs vinden tegen deze man. Binnen no-time hadden we meerdere getuigen gevonden en één slachtoffer.”

Vaker verhalen

De laatste maanden gaan er vaker verhalen rond over het zogenaamde ‘needle spiking’, bijvoorbeeld tijdens festivals en het uitgaan. Daarbij worden slachtoffers heimelijk geprikt met een injectienaald met een verdovende stof erin, waarna ze onwel worden. Dat zou al gebeurd zijn in Kaatsheuvel, Amsterdam. Alkmaar, Doetinchem en in het Drentse Borger. Steeds vaker wordt ertegen gewaarschuwd, in Groningen werd zelfs een meldpunt ingesteld.

Maar of dat ‘prikken’ echt gebeurt is lastig aan te tonen, omdat het (bijna) altijd ontbreekt aan bewijs. Beveiliger Van den Heuvel is blij dat er dit keer mogelijk wel bewijs is gevonden van het prikken. ,,We horen veel vaker over dit soort incidenten maar negen van de tien keer vinden we geen bewijs. We zijn hier écht klaar mee. Dit zijn héle kwalijke zaken, ook omdat we totaal niet weten wat hij inspuit.”

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie riep vorige maand in een Kamerdebat over het verschijnsel vermeende slachtoffers op altijd aangifte te doen. De politie zegt dat mensen die denken dat ze zijn gedrogeerd zo snel mogelijk medische hulp moeten zoeken. Het Trimbos-instituut adviseert daarnaast om snel de eigen urine op te vangen. Drugs verdwijnen na verloop van tijd uit het lichaam en zo is de kans groter dat sporen ervan worden gevonden.

Er komen steeds meer meldingen binnen over dit soort incidenten, maar wat weten we over ‘needle spiking’? Ruben van Beek is wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut en vertelt ons meer.

