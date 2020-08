Festivalsfeertje tijdens demonstratie tegen coronaregels: ‘Dit is onze dag, ons feestje!’

Column Onaangepas­ten moet je keihard aanpakken, dit probleem kan niet met thee en gelul opgelost worden

7:02 Muammer was één van mijn leerlingen die in de typologie van Rob Oudkerk zou worden gerangschikt onder de kut-Marokkanen. Vervelend, brutaal, vernielzuchtig en zwak sociaal. Omdat in de jaren zeventig in het onderwijs de tijd nog niet opging aan het op papier en in behandelplannen vastleggen van veel zinloze zaken, was er tijd om op huisbezoek te gaan.