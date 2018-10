Fiddler maakt zich op voor brexit: 'Moet ik personeel uitzetten?'

Engeland lijkt dichtbij als je in café The Fiddler zit in het centrum van Den Haag. Al spreekt fanchiser Erik Niekolaas (36) liever over een internationale pub. ,,Qua inrichting is het een Engelse pub, mede door het houtgebruik. In 1996 is de pub gesticht als Engelse pub. Er waren destijds veel Britse bouwvakkers aan het werk in deze regio. Later zijn er veel teruggegaan. Nu krijgen wij publiek uit heel Europa. De helft van onze gasten is internationaal. Daarvan is ongeveer een tiende Engels. Veel mensen denken dat wij een Ierse pub zijn, maar we willen juist een breder publiek aanspreken."



Toch blijft de band met Engeland sterk. ,,Wij brouwen Engelse bieren die alleen hier verkrijgbaar zijn. In de pub is de voertaal Engels. Ik neem alleen mensen aan die Engels spreken. Van de ongeveer veertig mensen die hier werken, komen er zes uit Engeland. Ik vind dat Engelse accent erg mooi en echt bij de kroeg passen. Ik maak me er wel zorgen over hoe dat met mijn Engelse personeel gaat na maart volgend jaar. Ik wil ze graag behouden. Over het vrije verkeer van mensen is geen overeenstemming. Het is niet duidelijk hoe dat gaat zijn straks. Moet ik ze uitzetten?"



De Engelse Faye Stubbs (19) werkt sinds een jaar in The Fiddler. Ze is 'terrified' voor de gevolgen van brexit. ,,Ik ben in Nederland gaan studeren om aan de brexit te ontsnappen. Ik maak me zorgen over het collegegeld en de kosten voor de gezondheidszorg. Binnen de EU betalen buitenlandse studenten evenveel als de studenten uit het land zelf. Mogelijk wordt het collegegeld voor mij straks drie keer zo hoog", zegt ze.