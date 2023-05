Fiets die je niet meer gebruikt? Doneer ’m aan kind dat ’m goed kan gebruiken

Zo’n beetje iedereen wil maximaal 30 per uur in Den Haag: dit is waarom dat niet zomaar en overal gaat

Van 50 naar 30 kilometer per uur autorijden in de stad: dé manier om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen, vindt men in Den Haag. Maar zo makkelijk voer je dat niet in. ,,Je kan niet zomaar zeggen: ga 30 rijden.”