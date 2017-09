Fietsen door de regio voor het goede doel

Even vragen aanDe tweede editie van de Hudson to Hudson Ride is op zondag 17 september. Samen met Team Westland heeft de restaurantketen fietsroutes uitgestippeld langs vestigingen in de regio. Dit om geld in te zamelen om kanker gerelateerde goede doelen te steunen. Doina Jonkman-de Gier van Hudson geeft uitleg.

Wat is de route van de tour?

,,De powerride start om 09.00 uur bij Hudson Naaldwijk. Het is een uitdagende rit van 100 kilometer voor de ervaren fietsers. De route voert door de duinen naar Hudson in Noordwijkerhout. Daarna gaan we door naar het filiaal in Zoetermeer, dan langs de vestiging in Voorschoten die bijna af is, en finisht feestelijk in Kijkduin.''

En voor de minder ervaren fietsers?

,,Daar is de funride voor. Dit is een rit van 30 kilometer, waar ook kinderen aan mee kunnen doen. De funride gaat van start bij Hudson in Naaldwijk en start om 10.30 uur. De deelnemers rijden een leuke route door het Westland met een pitstop bij Amerikaans restaurant Barn47. Deze rit finisht ook in Kijkduin.''

Verschil met vorig jaar?

,,We hebben vooral gekeken naar wat er beter kan. De bewegwijzering is aangepast zodat de route makkelijk te volgen is.''

Hoe kunnen belangstellenden deelnemen?

,,Iedereen kan zich inschrijven via de website, maar deelnemers kunnen zich ook op de dag zelf aanmelden. Meedoen aan de powerride kost 20 euro en de funride kost 15 euro. Kinderen kunnen deelnemen voor 7,50 euro. De opbrengst gaat naar een goed doel.''