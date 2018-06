Fietsendief sneakt weg bij politie en wordt direct gepakt bij nóg een diefstal

De man moest zich volgens de politie verantwoorden op het bureau voor een gestolen fiets. Hij was niet aangehouden, en mocht daarom plaatsnemen in de hal van politiebureau Segbroek aan de Fahrenheitstraat om de beslissing van de officier van justitie af te wachten.



Maar geduld om te wachten op het besluit, had hij niet. ,,Voordat de officier van justitie besloot om de man wel of niet te vervolgen, ging het alarm van de lokfiets af’’, schrijft de politie op Facebook. ,,Wat bleek? De man vond het te lang duren en was naar zijn zeggen zo ontdaan van dat hij bij de politie zat, dat hij de eerste beste fiets buiten bij de Albert Heijn pakte om naar de coffeeshop te rijden om even lekker te ontspannen.’’



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!