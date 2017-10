Fietsendief zoekt het vaker buiten Den Haag

Fietsendieven laten steeds vaker een oogje vallen op een tweewieler buiten Den Haag. Nam het aantal fietsendiefstallen toe in, bijvoorbeeld, Voorburg, in de hofstad werden er in de eerste helft van dit jaar juist honderden minder gestolen.

In Den Haag werden in de eerste helft van 2017 maar liefst 450 fietsen minder gestolen dan in dezelfde periode in 2016. Het gaat dan nog altijd om dik 2.000 gestolen fietsen.

Opvallend genoeg heeft de tegenovergestelde trend plaats in gemeenten rondom Den Haag. Zelfs in Ter Heijde, waar jaren geen enkele aangifte van een gestolen fiets is binnengekomen, werden in de eerste helft van 2017 twee karretjes gestolen. Maar ook in Wassenaar, Voorburg, Leidschendam, Schipluiden, Zoetermeer, Delft, Naaldwijk, Wateringen en Pijnacker steeg het aantal fietsendiefstallen.

In Voorburg, bijvoorbeeld, werden in de eerste helft van 2017 194 fietsen gestolen, in dezelfde periode in 2016 waren dat er 149.

Quote Je ziet dat investeren loont. Het jaagt de dief weg Cor Spruijt

Fietscoaches

Politiewoordvoerder Cor Spruijt zegt dat de daling in Den Haag grotendeels te danken is aan de fietsparkeermaatregelen die de gemeente heeft genomen. ,,In het centrum staan de hele dag fietscoaches die kijken of je de fiets wel goed parkeert. Onder hun neus steel je geen fiets. Maar Den Haag heeft ook meer bewaakte fietsenstallingen gekregen. Je ziet dat investeren loont. Het jaagt de dief weg.’’

Rijswijk

Spruijt wijst ook op Rijswijk, vrijwel de enige gemeente net buiten de Haagse gemeentegrenzen waar het aantal fietsendiefstallen in de eerste helft van 2017 ook daalde ten opzichte van diezelfde periode in 2016(van 245 naar 216). ,,Bij winkelcentrum In de Bogaard is een bewaakte fietsenstalling gekomen. Ook heeft Rijswijk geïnvesteerd in sterke rekken waar je een fiets aan vast kunt maken. Wij doen onze plicht en sporen zoveel mogelijk dieven op. Dat alleen is niet genoeg, je hebt maatregelen nodig die ervoor zorgen dat het een dief niet te gemakkelijk wordt gemaakt.