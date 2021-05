Fietsenflat bij Den Haag Centraal 3 maanden gesloten

In 2020 is de opgang van de fietsflat al vervangen. Nu gaat de gemeente van 17 mei tot 1 augustus een aantal vloerplaten vervangen en de bovenste fietsenrekken herstellen en nakijken. Tijdens de werkzaamheden is de hele fietsflat gesloten.



Gebruikers van de stalling kunnen tijdens de werkzaamheden hun fietsen kwijt in de andere stallingen bij het Centraal Station onder het Koningin Julianaplein of op het Anna van Buerenplein. Vanaf oktober gaat de nieuwe parkeerkelder onder het Koningin Julianaplein vijftien maanden dicht wegens bouwwerkzaamheden in de omgeving.