Fietsenstalling Koningin Julianaplein kost 3.5 miljoen meer dan gedacht

De bouw van de stalling zelf is al in december 2019 klaar, maar kan dan vanwege de werkzaamheden aan de bovenbouw nog niet open. Het risico op vallende objecten tijdens de bouw van de eerste verdiepingen van de bovenbouw is te groot. Dat blijkt uit het onderzoek naar de oorzaken van de vertraging van de bouw dat wethouder Robert van Asten (mobiliteit) heeft laten doen.

,,Uit het onderzoek blijkt dat het niet veilig is om direct na de oplevering de stalling in gebruik te nemen. Dat is een helder signaal, dat ik uiteraard zeer serieus moet nemen,” aldus Van Asten. ,,Op basis van de adviezen uit het rapport heb ik een aantal maatregelen genomen, waardoor dit project vanaf nu beter wordt aangestuurd. Ik heb er vertrouwen in dat we in 2020 een prachtige stalling hebben.”