Fietser (19) overleden na aanrijding met tram in Wateringse Veld

‘Kansloos’ bezwaar ondernemer nekt kopers nieuwbouw­pro­ject: ‘Het doek is definitief gevallen’

Voor de meeste kopers was de nieuwe woning een lot uit de loterij. Maar hun droom spatte deze week uiteen. De eigenaar van de naastliggende jachtwerf weigert namelijk zijn bezwaren tegen de flat in te trekken. Omdat de hypotheekofferte van de kopers nu verloopt, zijn de woningen voor veel mensen onbetaalbaar geworden. ,,Het doek is definitief gevallen.’’