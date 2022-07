Fietser (90) overleden na botsing met auto in Voorburg

Hoe is het nu met? Politieke dwarslig­ger Roel van Duijn blikt terug op zijn jeugd: ‘Ik werd iets wat ik zelf had uitgevon­den: Provo’

Hoewel hij al het grootste deel van zijn leven in Amsterdam woont en daar ook vele jaren actief was als gemeenteraadslid en als wethouder, is Roel van Duijn opgegroeid en politiek gevormd in zijn geboortestad Den Haag. ,,Een sitdown-demonstratie, daar hadden wij in Den Haag nog nooit van gehoord.’’

17 juli