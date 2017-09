'Fietser altijd onderbedeeld'

Vier keer per jaar worden op elf vaste plekken in de stad de voorbijkomende fietsers geteld. Dat gebeurt sinds 2010 en daarom kon de gemeente deze zomer met trots melden dat het fietsgebruik van 2010 tot en met 2016 met 24 procent was gegroeid. Niet alleen in de stad zelf maar ook op regionale fietsroutes van en naar Den Haag.



Tijd voor een schouderklopje. 'Al met al gaat het goed en zijn er resultaten zichtbaar op straat', valt er in het gemeentelijke Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 over te lezen. Het streven van de gemeente is om in 2020 een fietsgebruik te hebben dat dertig procent hoger ligt dan aan het begin van de tellingenreeks. Men ligt op koers, is het gevoel op het stadhuis.



Maar om de groei erin te houden en fietsen in combinatie met openbaar vervoer zo soepel te laten verlopen dat er ook op langere afstanden geconcurreerd kan worden met de auto, is er nog altijd veel werk te verzetten.