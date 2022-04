Fietser ernstig gewond na botsing met andere fietser

Update Stroomsto­ring in omgeving Troelstra­ka­de verholpen: 1960 huishou­dens hebben weer elektrici­teit

In de omgeving van de Troelstrakade in Den Haag was donderdagmorgen een stroomstoring aan de gang waardoor veel mensen het even zonder elektriciteit moeten doen. Het euvel is inmiddels verholpen.

21 april