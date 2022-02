Fietser gaat onderuit na aanrijding met auto op Lijnbaan

Hoe Rotterdam­se corpsleden een inval deden in Delft: studente die filmde werd met knuppel bedreigd

Delftse studenten werden in een hoek gedreven, uitgescholden, op de grond geschopt, bekogeld met kratten vol servies en moesten een borreltafel als schild gebruiken. Deze schokkende details zijn te lezen in een intern rapport over ruim veertig leden van het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC), die in november een ravage aanrichtten in Delft.

15 februari