Fietser gereanimeerd na ongeluk op Melis Stokelaan

Irvin (86) reed met auto het water in, het stond tot aan zijn neus toen Cornelis (68) hem redde: ‘Wonderlijk’

3 oktober Terwijl Irvin Faneyte (86) vastzit in zijn auto en het voertuig steeds voller met water stroomt, probeert Cornelis Schouten (68) hem uit zijn levensgevaarlijke positie te bevrijden. Een paar minuten eerder rijdt de drenkeling per ongeluk het water langs de Haringkade in Den Haag in. Anderhalf jaar later hebben de twee een goede vriendschap én is Schouten onderscheiden.