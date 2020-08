Fietser geschept op de Soestdijksekade

UPDATE ‘Geweldige stranddag, drukte beheers­baar’

7 augustus Er was bijna geen parkeerplek meer te vinden bij de stranden aan de Haagse en Westlandse Kust. In Wassenaar is er zelfs geen enkel plekje meer vrij. Aan het eind van de middag noemde de Haagse loco-burgemeester het ‘een geweldige stranddag.''