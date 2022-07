Fietser gewond aan hoofd na val van fiets

Duizenden euro’s subsidie van Mondriaan Fonds voor projecten in Den Haag en Delft

In totaal 26 landelijke kunstpodia ontvangen een bijdrage van het Mondriaan Fonds, waaronder die in Den Haag en Delft. In Den Haag gaat het om het kunstplatform Nest en Project Space 1646. In Delft krijgt kunstencentrum RADIUS geld van het landelijke fonds.

11 juli