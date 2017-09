Fietser gewond bij aanrijding op President Kennedylaan

‘Dit slopen? Hoe dom kun je zijn!’

7:05 Op Scheveningen klonk het al langer, maar nu is het pleidooi voor behoud van het Zuiderstrand-theater ook in het stadhuis te horen. Coalitiepartij HSP is tegen sloop van de grijze kolos. ,,Eindelijk heeft Scheveningen weer een echte ontmoetingsplek!’’