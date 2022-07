Fietser gewond na aanrijding met bestelbusje

dure tijd Gratis kennisma­ken met kanoën, zeilen en suppen bij Optimist on Tour

Kinderen die altijd al eens een watersport wilden doen, kunnen van 12 tot en met 14 juli terecht in het Wateringseveld. Op deze dagen kunnen bezoekers leren suppen, kanovaren of zeilen met Optimist on Tour tijdens het Jeugd WK Zeilen in Den Haag. En dat voor niets. Handig om kennis te maken met deze sporten, in deze dure tijden.

8 juli