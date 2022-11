Fietser gewond na aanrijding met bus op De Savornin Lohmanplein in Den Haag

Gedane Zaken Groot onderzoek naar ramp met schip Van Imhoff waarbij 400 mannen stierven

Op 19 januari 1942 sterven in de Indische Oceaan meer dan vierhonderd Duitse mannen als het schip Van Imhoff wordt gebombardeerd. Wie waren zij en hoe verging het de gezinnen die achterbleven? In Den Haag is een groot onderzoek gestart.

15 november