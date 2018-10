Fietser gewond na aanrijding op zebrapad Troelstrakade

Verdachte (21) betrokken­heid incident Breestraat blijft in cel

15:33 Het voorarrest van de 21-jarige Zoetermeerder die afgelopen woensdag is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident bij coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat op 8 oktober, is verlengd. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag.